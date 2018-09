RMC SPORT - Mossio: "Coronado gli Emirati. Scelta di vita"

Il procuratore Claudio Mossio è intervenuto durante il RMC Sport Live Show per parlare di cosa si muove in alcuni campionati europei e sul suo assistito, ex Palermo, Igor Coronado: "E' negli Emirati Arabi, dove ho lavorato tantissimo, portando un po' di giocatori sudamericani. E' un mercato particolare, diverso. Lì prima andavano a fine carriera, adesso non più. Coronado infatti non è a fine carriera. Non ci sono grandi impianti e poco pubblico, ma il livello di vita è ottimo. Lo consigliai quando era al Trapani, ho fatto anche da scout per loro. E allora si sono interessati ed è stato poi acquistato. E' felicemente a Dubai ora e sta giocando bene".