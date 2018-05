RMC SPORT - Nani: "Hamsik campione. Ancelotti può convincerlo a restare"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Gianluca Nani, direttore sportivo, a RMC Sport Quelli della Notte ha parlato così: "Sarei contento se Sarri arrivasse al Chelsea perché è l'allenatore emergente del momento che gioca un calcio spettacolare. E' un nostro orgoglio. Nella questione Chelsea-allenatore quello che sicuramente non ha problemi è Conte che aspetta di capire cosa succederà. Alla fine il Chelsea credo che sarà costretto ad esonerare Conte pagando e prendere Sarri. Il club deve fare la prima mossa".

Cosa farà Hamsik? Rimarrà a Napoli con Ancelotti?

"Ha sempre dimostrato una grande fedeltà al Napoli e anche per questo ne è capitano. E' un grande campione e per me è ancora giovane per andare in un campionato come quello cinese. Ora Ancelotti dovrà provare a convincere Hamsik, e Carlo in questo è un maestro. Hamsik ha dimostrato grande attaccamento al Napoli e spero che possa rimanere".

Che calciomercato sarà quello italiano?

"In Italia può succedere di tutto e credo che l'Italia stia tornando appetibile anche per i calciatori esteri. I grandi campioni stanno tornando e le squadre italiane stanno facendo bene in Europa".

Balotelli può essere un elemento importante per l'Italia?

"Non è un ragazzo negativo come pensano in tanti. Ora è maturato e può davvero essere un elemento importante per il calcio italiano, ma non è certo l'unico. L'Italia tornerà protagonista sia a livello di club che a livello di nazionale".