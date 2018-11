RMC SPORT - Napoli, Karnezis: "Stella Rossa, speriamo di vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Napoli Orestis Karnezis ha parlato in zona mista, ai microfoni di RMC Sport, dopo il pareggio contro il Chievo: “La Stella Rossa? Sarà una sfida di Champions importantissima, speriamo di vincerla per passare il turno. Oggi abbiamo provato anche con i cross, creato tanto, ma il calcio è così. Ci sono dei momenti in cui non entra la palla, quindi dobbiamo concentrarci sulla partita di mercoledì. Nel finale volevo andare avanti per provare a segnare io, ma bisogna stare attenti alle ripartenze. I tifosi? Sappiamo molto bene che sono fantastici, li ringraziamo sempre e li vogliamo al nostro fianco”.