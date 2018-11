RMC SPORT - Napoli, Mario Rui: "Stella Rossa? A Belgrado è dura per tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino del Napoli Mario Rui, intervistato da RMC Sport in zona mista dopo il pareggio col PSG, è tornato sul pareggio contro la Stella Rossa, oggi vittoriosa sul Liverpool, spiegando che non si è trattata di un'occasione persa: “Non abbiamo rammarichi. La Stella Rossa anche oggi ha dimostrato che a Belgrado non è facile per nessuno. Non possiamo sminuirla, dobbiamo continuare a fare bene e vincere la prossima partita".