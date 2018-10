RMC SPORT - Napoli, Ounas: "Se Ancelotti chiede gioco pure a sinistra"

Fonte: Dagli inviati, Arturo Minervini e Marco Frattino

Adam Ounas ieri sera ha portato avanti il Napoli nel 2-0 rifilato al Sassuolo, segnando nel ruolo di trequartista. Ai microfoni di RMC Sport, nel post-partita, l'attaccante ha così parlato a proposito di quale sia la sua naturale collocazione tattica: "Quando giochi dentro al campo da trequartista devi saper far giocare tutti e riuscire a passarla a tutti i giocatori, per riuscire a saltare l'uomo. In quella posizione ho già giocato in Francia, anche se mi trovo bene sulla destra. Ma se Ancelotti mi dice, vado subito a giocare anche a sinistra".