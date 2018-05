RMC SPORT - Napoli, Rui Patricio primo obiettivo. Ma l'affare non è chiuso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli punta forte su Rui Patricio dello Sporting Lisbona per sostituire Pepe Reina, ma ancora non ha chiuso la trattativa per il nazionale portoghese. Secondo quanto rivelato da RMC Sport il portiere non starebbe però sostenendo le visite mediche con il club partenopeo, come invece circolato nelle ultime ore. Il Napoli è al lavoro, ma servirà ancora del tempo per chiudere l'affare e dare al Napoli un nuovo numero uno.