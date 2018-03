RMC SPORT - Nappi: "Il Napoli deve dare un segnale per lo Scudetto"

Marco Nappi, ex attaccante, a "RMC Sport Live Show" analizza così la Serie A e nello specifico Genoa-Milan: "Dopo la sconfitta contro l'Arsenal Gattuso deve dimostrare tutta la sua bravura. Ora il Milan deve fare risultato in uno stadio complicato come quello di Marassi".

Ballardini sta facendo un grande lavoro da quando è tornato al Genoa...

"Sì, sta facendo un grandissimo lavoro soprattutto sulla fase difensiva, nonostante il Genoa sia una squadra d'attacco. Con Ballardini stiamo vedendo la rinascita di Pandev. Tutti i meriti al mister per la buona classifica dei rossoblù".

Il Napoli viene dalla sconfitta contro la Roma e domani affronterà l'Inter, che succederà?

"Il Napoli deve dare il segnale che vuole vincere lo scudetto. Se dovesse arrivare un'altra sconfitta sarebbe davvero difficile riprendere una Juventus che è solida e con grande mentalità, una squadra che anche quando fa turn-over non te ne accorgi".

Allegri è stato bravo a cambiare la Juve contro il Tottenham?

"L'allenatore schiera la sua squadra migliore e Allegri è stato molto bravo, nelle difficoltà, a ribaltare la partita di Londra. Complimenti al mister ma anche a Landucci, suo secondo, interpellato più e più volte durante una partita".

Inter-Napoli, dai nerazzurri che gara si aspetta?

"La rosa dell'Inter è anche più forte del Napoli e per questo non ha scusanti. E' un'ottima squadra che però ha trovato grandissime difficoltà. L'Inter può battere il Napoli 3-0 così come perdere 4-0". Se vuole rimanere in corsa Champions l'Inter deve vincere la partita".

Secondo lei la Fiorentina come reagirà dopo la tragedia di Astori?

"Per la Fiorentina domani sarà una partita particolare perché quando entri nello spogliatoio, non soltanto la domenica, vedere il posto del capitano vuoto è dura. Domani alla Fiorentina va o bene bene o male male ma anche in questo caso sarebbe sicuramente da perdonare vista la tragedia. Spero che la Fiorentina possa vincere per dedicare i tre punti ad Astori. Mi porto dietro il pensiero della sua fidanzata e della bambina perché anche io sono un padre".