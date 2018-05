RMC SPORT - Nedved: "Noi i più forti d'Italia. Polemiche? E' così da 100 anni"

Fonte: Dalla nostra inviata, Giulia Borletto

"Per la SLA ho perso un mio caro amico, quando posso partecipo sempre a questi eventi. Rispondo sempre con grande piacere agli appelli di Vialli e Mauro che negli ultimi 15 anni in questo senso hanno fatto uno straordinario lavoro". Così Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus, ai microfoni di 'RMC Sport' a margine della XV edizione della 'Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018'.

Un grande lavoro l'ha fatto anche la Juventus.

"A me non piace tornare troppo indietro, anche se devo dire che è difficile chiedere di più a questa Juventus. Quanto fatto dalla squadra bianconera verrà apprezzato più avanti, difficile analizzarlo adesso. Grandi complimenti all'allenatore e alla squadra".

La svolta positiva in questa stagione quale è stata?

"La Juventus c'è stata sempre, ogni tanto aveva la testa più proiettata alla Champions League, ma i ragazzi sono stati bravissimi e quando c'è stato bisogno di accelerare l'hanno fatto. E' stato un campionato molto combattuto e bello".

Parlando di futuro: è stato molto importante confermare Allegri.

"Allegri ha costruito tutto questo, in questi quattro anni è stato molto bravo e bisogna fargli i complimenti".

Allegri ha chiesto rispetto per i risultati della Juventus.

"La Juventus ci sarà sempre e lavorerà sempre in anticipo. E questo durante questi anni s'è visto molto bene. Vogliamo rinforzarci per la prossima stagione perché tutti vorranno batterci".

Che campionato prossimo ti aspetti col ritorno di Ancelotti?

"Difficile almeno come quello di quest'anno, hanno preso un grande allenatore che ha vinto ovunque e sicuramente ci proverà anche a Napoli".

Dybala il giocatore da cui ripartire?

"Dybala è un giocatore molto importante ed è sotto contratto con la Juventus. Lui può ancora migliorare tantissimo e il futuro è tutto dalla sua parte".

Prima alla domanda sulla mancanza di rispetto per i trofei vinti dalla Juve non hai risposto.

"Non ho risposto perché non mi va di fare polemiche. Abbiamo vinto meritatamente, siamo i più forti d'Italia e non vado a fare polemiche. Per noi è talmente naturale, da 100 anni è così. Io penso solo ad andare avanti e a vincere trofei".