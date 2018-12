RMC SPORT - Nela: "Delusione Napoli e Inter. Amareggiato per DiFra"

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, l'ex giocatore della Roma Sebino Nela ha commentato la debacle europea che ha visto protagoniste le squadre italiane in Champions ed Europa League, dedicando particolare attenzione al difficile momento di Eusebio Di Francesco sulla panchina giallorossa. Questa la sua analisi: “Disastro europeo? La colpa è stata soprattutto delle avversarie, più pronte delle italiane. Peccato per il Napoli, si è lasciato condizionare dall'ambiente. Gli azzurri sono stati troppo sterili davanti, tutti i reparti sono andati in difficoltà. Dall'Inter ci aspettavamo tutti di più, l'eliminazione dei nerazzurri brucia un po' di più. Mi sembra che si stia mettendo tutti in discussione, le sconfitte portano irrimediabilmente a dei problemi. Le prestazioni delle squadre già qualificate sono state, diciamocelo, negative. La squadra che non doveva perdere era ovviamente la Roma, i giallorossi hanno offerto l'ennesima prestazione negativa. Il momento è particolarmente difficile, sono seriamente dispiaciuto per quello che sta accadendo attorno alla Roma e mi sembra che la decisione attorno a Di Francesco sia già stata presa. Aspettiamo di capire cosa succede, ma sono amareggiato come immagino lo sia anche lui. Lazio? L'avversario era più che discreto, la gara contava relativamente. Per la Juventus un passaggio a vuoto che ci può stare”.