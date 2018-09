RMC SPORT - Nervo: "Rigore? Giusto concederlo. Fiorentina eccezionale"

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, l'ex attaccante del Bologna Carlo Nervo ha espresso un parere sugli episodi della gara tra Inter e Fiorentina, per poi dire la sua sulla partita di questa sera tra la Juventus e il Bologna. Queste le sue parole:

Carlo, avresti fischiato rigore ieri per il mani di Vitor Hugo?

“Ai miei tempi non avrebbero mai dato rigore. Stando ai parametri del calcio moderno, andava ratificato il calcio di rigore. La tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale, in presa diretta vedere il mani di Vitor Hugo era praticamente impossibile”.



Qualcuno parla di Fiorentina condizionata dall'episodio. Sei d'accordo?

“Nel secondo tempo la Fiorentina è stata eccezionale: ha messo in campo grande aggressività e non meritava di perdere. Non credo che i Viola siano rimasti scossi dall'episodio, nella seconda frazione ha fatto meglio dell'Inter”.



Cosa ti aspetti dal Bologna, impegnato stasera contro la Juventus?

“Il Bologna ha trovato una risposta straordinaria alle critiche, battendo la Roma con carattere. Stasera, su un campo impossibile, sono certo che daranno tutto e mi aspetto che i rossoblu faranno un grande campionato. Bologna come Frosinone? No, quello non è calcio, somiglia più al basket. Non credo che i bolognesi faranno le barricate. Dopo una vittoria con la Roma, meglio affrontare subito la Juventus: l'entusiasmo, a volte, affonda anche le corazzate”.