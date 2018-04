RMC SPORT - Nicchi: "Le parole di Fabbricini? Dica che ha scherzato"

Fonte: dal nostro inviato Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcello Nicchi, numero uno dell'AIA, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente a margine dell'incontro organizzato presso la sede del CONI a Roma fra dirigenti, allenatori, calciatori e arbitri: "La direzione di Rocchi in Juventus-Napoli? E' stata una giornata positiva per 11mila partita, quella è stata il fiore all'occhiello. La positività degli arbitri non è in discussione. Le parole di Fabbricini sulla possibilità di togliere il diritto di voto in ambito federale all'AssoArbitri? Basta una telefonata e dire che 'abbiamo scherzato'. Chiarimenti con Malagò? Non devo chiarirmi con nessuno".