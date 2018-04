RMC SPORT - Nicola: "Napoli può riaprire campionato. Roma non stupisce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex allenatore del Crotone Davide Nicola, intervistato da RMC Sport, ha parlato dei temi più attuali della Serie A, a partire dallo scontro diretto tra Juventus e Napoli in programma domani: "Non ha senso parlare di ultima spiaggia, ma il Napoli domani può riaprire decisamente il campionato. La Juventus, invece, ha a disposizione due risultati su tre. Sarri adesso ha a disposizione una carta in più, quella di Milik. Con Insigne, Mertens e Callejon la squadra azzurra ha però una fisionomia ben definita. La Juve invece ha la grande qualità di cambiare il modo di stare in campo, ma dipenderà tutto dalle strategie di Allegri".

Rigore di Ronaldo?

"È stato un episodio avverso in una partita preparata e interpretata in modo magistrale. Guardiamo però alla prestazione: la Juventus ha dominato al Bernabéu e questo, insieme all'exploit della Roma, deve renderci orgogliosi come movimento italiano".

VAR?

"Siamo stati sicuramente pionieri, rappresenta un'evoluzione ed è stato invocato da anni. A fine campionato sarà possibile fare una valutazione complessiva".

Roma in semifinale di Champions?

"Real e Barcellona si sono dimostrate battibili. La Roma deve pensare solamente a sé stessa in questa semifinale. Non sono affatto stupito dal percorso dei giallorossi, Di Francesco ha fatto un grandissimo lavoro e lo stimo molto".

Salvezza Crotone?

"Non so come andrà a finire. È difficile per me rimanere distaccato quando si parla di Crotone, ambiente a cui sono legato da emozioni e ricordi indelebili. Quest'anno ci sono tante squadre che devono lottare fino alla fine per la salvezza, ma se il Crotone ce la dovesse fare ne sarei assolutamente felice".

