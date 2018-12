RMC SPORT - Novellino: "Napoli, difficile segnare a questo Liverpool"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Novellino, ex allenatore anche del Napoli, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del secondo tempo delle gare di Napoli e Inter in Champions League: "Erano nell'aria queste difficoltà del Napoli contro il Liverpool. E' vero che basta un gol ma sembra difficile segnare alla squadra inglese capace di ripartire benissimo. Speriamo che Ancelotti possa cambiare qualcosa con i cambi. Salah sta creando delle difficoltà ma forse al Napoli manca qualcosa davanti in questo momento".

Il Napoli ha bisogno di questa qualificazione anche per affermarsi a livello europeo?

"Il Napoli sta facendo molto bene in campionato e De Laurentiis ha fatto un grandissimo lavoro. E' chiaro che non è facile colmare il gap con la Juventus. Il Napoli e l'Inter hanno bisogno di questa qualificazione".

L'Inter di stasera contro il Tottenham come la vede?

"Icardi non sta facendo benissimo stasera ma anche a loro basterebbe solo un pareggio. All'inter stanno mancando i risultati in questo momento. Ci sono comunque buoni giocatori a disposizione di Spalletti".

La Juve può arrivare fino in fondo alla Champions?

"Secondo me sì perché ha delle basi molto importanti. Poi hanno Cristiano Ronaldo che alzato ancora di più l'asticella. La Juventus è una squadra convinta con un allenatore che trasmette grande serenità. Per me la Juventus è la più forte in Europa".