RMC SPORT - Oddi: "Liverpool terribile ma la Roma ci deve provare"

Emidio Oddi, ex difensore della Roma, a RMC Sport Quelli della Notte ha parlato della sconfitta dei giallorossi nell’andata della semifinale di Champions League: “La Roma l’ho vista bene nei primi venti minuti, poi dopo l’occasione mancata da Mané i giallorossi si sono intimoriti e sono indietreggiati. Sul primo gol di Salah mi ha dato fastidio la distanza che gli ha concesso Manolas, così ha permesso all’egiziano di calciare in porta”.

Ti hanno convinto le scelte di Di Francesco?

“Credo che sarebbe stato meglio giocare con quattro difensori visto che il Liverpool aveva in campo tre attaccanti. Questo però lo dico con il senno di poi, adesso che è finita la partita. Però poi Di Francesco ha cambiato un po’ e la Roma ha fatto due gol”.

Possibilità di arrivare in finale?

“Sarà difficilissimo perché il Liverpool è in contropiede è terribile, ma provarci non costa nulla e la Roma ci deve credere fino a fine partita”.

Salah è arrivato ai livelli di Cristiano Ronaldo per il pallone d’oro?

“Un giocatore che segna così tanto può aspirare al pallone d’oro anche per vedere uno nuovo invece che Ronaldo o Messi. Se vince la Champions League certamente fa un passo importante anche verso questo premio”.