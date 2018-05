RMC SPORT - Ottavio Bianchi: "Mancini ottimo ma ci sono tanti problemi"

Fonte: dalla nostra inviata, Giulia Borletto

© foto di Marco Frattini

Ottavio Bianchi, ex calciatore e allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dall'evento organizzato dalla Fondazione Vialli-Mauro: "Il Napoli ha dimostrato di voler continuare a lottare per i grandi traguardi e l'ingaggio di Ancelotti ne è la prova. Sarri? Bisogna vedere le due controparti. L'impressione è che sia la società che il tecnico volessero intraprendere strade diverse. Il gioco espresso dagli azzurri è stato incredibile. L'Italia? Non sono molto fiducioso, perché si sono tanti problemi a livello istituzionale. Mancini è un allenatore importante ma non credo possa bastare, visto anche cos'è successo dopo il Mondiale 2006. Il neo commissario tecnico avrà un compito difficile, spero che possa riuscire a risollevare l'Italia perché è veramente un ottimo allenatore".