RMC SPORT - Paganin: "De Vrij sarà professionista fino alla fine"

Massimo Paganin, ex giocatore anche dell’Inter, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi a partire da De Vrij: “Lui deve fare il professionista fino in fondo anche perché è della Lazio fino alla fine della stagione. Ma secondo me non c’è neanche bisogno di dirlo, lui farà di tutto per fare un’ottima prestazione. Sarà una partita importante perché lo aiuterà a crescere vivere certe pressioni”.

Tra Lazio e Inter chi dovrebbe essere maggiormente deluso in caso di mancata qualificazione in Champions?

“L’Inter è migliorata molto in questa stagione mentre la Lazio partiva già più attrezzata. Tra le due meriterà di più chi domani sera riuscirà a vincere lo scontro diretto. Entrambe hanno fatto un buon campionato ma l’alternanza dei risultati le ha portate a giocarsi la Champions all’ultima partita”.

In caso di settimo posto servirebbe una rosa più ampia per l’Atalanta?

“Intanto se centrasse l’Europa sarebbe un’altra stagione storica e quest’anno si è lavorato molto bene su tutti e tre i fronti. Nonostante tutto l’Atalanta sarà capace anche di cominciare prima la stagione con i preliminari a luglio”.

In chiave salvezza Udinese e Chievo sono quelle che hanno più possibilità di salvarsi. Chi rischia di più?

“Il Crotone deve fare il miracolo per salvarsi. Il Cagliari ci è riuscito domenica scorsa vincendo a Firenze. Per il Crotone sarà un’impresa vincere a Napoli contro una squadra che farà di tutto per portare a casa altri tre punti”.