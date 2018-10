RMC SPORT - Palanca: "Salah? Speriamo bene, non amo i centrali del Napoli"

L'ex Napoli Massimo Palanca ha commentato, a RMC Sport, la sfida di questa sera del Napoli contro il Liverpool: "Ancelotti ha talmente tanta esperienza che sa benissimo come organizzare il Napoli. Ha dimostrato sino ad ora di saper cambiare gli uomini. Qual è il punto debole del Liverpool? Non andrei a trovare il punto debole, ma se il Napoli gioca come sa può trovare i punti deboli a chiunque. Con il Liverpool sarà la stessa cosa, anche se le inglesi notoriamente non hanno grandi difese. Salah? I centrali del Napoli non mi sono mai piaciuti quindi speriamo bene perché uno come Salah è imprevedibile e veloce".