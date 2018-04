RMC SPORT - Palmeri: "Arsenal, accordo con Ancelotti per il dopo Wenger"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show serale ha parlato così dell'addio di Wenger all'Arsenal, facendo una valutazione sui 22 anni del tecnico francese con i Gunners: "Oggi ovviamente per l'addio si sono sprecate le parole di miele, ed è giusto che sia così perché bisogna riconoscere l'onore delle armi. Questi 22 anni è quasi semplice dividerli in 2 parti, i primi 11 e gli ultimi 11. Ha transitato in epoche diverse. E' vero che se uno guarda l'ultimo campionato vinto è del 2004, però poi arriva anche in finale di Champions nel 2006 e la perde a 10 minuti dalla fine. Probabilmente gli si può rimproverare nella seconda parte soprattutto il fatto di non essere mai stato in competizione per un campionato. Negli ultimi anni erano entrati due-tre acquisti notevoli ma non si è mai alzato il livello di competitività dell'Arsenal, anche in Europa. Questa è la cosa che ti fa dire che forse è rimasto troppo. E' vero che ha portato tutto ad un'altro livello, però io credo che la più grossa accusa è legata al fatto che tra il consiglio di amministrazione, nello specifico il maggior azionista, e Wenger ci fosse un patto tacito di non assalto. Come a dire tu non mi chiedi acquisti e quindi spese di soldi oltre ad uno o due all'anno, ed io non ti chiedo di portarmi risultati per garantirti il posto. Questa è una cosa che dopo aver fatto il bene dell'Arsenal per 13-14 anni, poi si è ritorto contro".

Adesso chi è il profilo giusto per sostituire Wenger sulla panchina dell'Arsenal?

"All'Arsenal serve tornare ad essere competitivo, tornare a giocarsi la Premier. Secondo le mie informazioni c'è già un accordo di massima con Ancelotti. Era stato tenuto in stand-by perché la decisione di lasciare era solo da parte di Wenger e l'Arsenal non poteva assicurare niente ad Ancelotti. Questo era un dubbio, mentre il secondo dubbio è legato al fatto che da un punto di vista del gioco per una parte del board l'opzione più simile a Wenger sembra essere Thomas Tuchel, che però dovrebbe aver già raggiunto un accordo con il Psg dopo aver rifiutato il Bayer. C'è una differenza tra i due allenatori, Tuchel credo prenderebbe nell'ordine dei 3 milioni all'anno, mentre Ancelotti credo dai 10 a salire. Visto che all'Arsenal al portafoglio continuano ancora a pensarci, questo potrebbe essere il motivo per cui i giochi potrebbero non essere completamente chiusi".