RMC SPORT - Palmeri: "Dybala può andare in panchina. Non è in gran forma"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show, ha parlato così a partire dalla vittoria del Benevento a Milano contro i rossoneri: “Il Benevento ha fatto quattro punti con il Milan, e tutti con Gattuso in panchina. Non resterà in Serie A ma che stagione ha fatto questa squadra con De Zerbi”.

In Spagna il Barcellona sta distruggendo il Siviglia nella finale di Copa del Rey. Rischia il posto Montella?

“No, sarebbe ingiusto. Il Barcellona sta vincendo la Liga e la Coppa ma la notte di Roma è stata la più grande delusione degli ultimi anni. Il futuro di Valverde sarebbe in discussione se non avesse centrato la doppietta campionato-coppa. Il Barcellona ha giocato questa finale alla morte e al Siviglia di Montella non si può rimproverare niente”.

Milik o Mertens, chi giocherà domani contro la Juventus nell'attacco del Napoli?

“Il problema di Sarri è che è sempre troppo simile a se stesso. Nei momenti topici gli allenatori che hanno avuto il coraggio di cambiare hanno sempre avuto la meglio. Guardiamo Di Francesco, non aveva mai fatto la difesa a tre, ma contro il Barcellona al ritorno ha cambiato perché aveva fatto tesoro dell’andata. Il problema di Sarri è che sembra non far tesoro delle sue esperienze, la Juventus ha sempre vinto allo stesso modo”.

Passiamo in casa Juventus, Dybala giocherà domani sera?

“Sembrerebbe improponibile tenerlo fuori ma sappiamo quanto è prezioso Mandzukic, Douglas Costa è imprescindibile e Higuain in queste partite ci sa stare. Dybala tra i giocatori dell'attacco della Juventus è quello meno in forma e non sarebbe un sacrilegio metterlo in panchina all’inizio”.