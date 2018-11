RMC SPORT - Palmeri: "Ecco come risolvere il problema dell'attaccante"

Tancredi Palmeri ha parlato così a RMC Sport, commentando lo 0-0 tra Italia e Portogallo: "Ci sono soluzioni alternative. La prima l'abbiamo vista con la Polonia, con Insigne falso nove. Poi ci sono altri attaccanti come Belotti, anche se non sta vivendo un periodo positivissimo. Immobile? È da un po' che si vede il suo litigio psicologico con la maglia azzurra e forse credo sia inutile continuare ad insistere".

Anche Insigne fatica con la Nazionale... "Insigne ha giocato molto meno da titolare rispetto a Immobile. Oggi ha giocato esterno e lo abbiamo visto arretrare sulla trequarti per creare il dialogo. Se gli chiediamo di segnare, bisogna metterlo come falso centravanti, dispiace non averlo visto lì oggi".