RMC SPORT - Palmeri: "Gervinho? Avrei tenuto Galano. Klavan buon colpo"

Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato ai microfoni di RMC Sport: “Klavan al Cagliari? Lo conosco da 10 anni, già da tempo si vedeva che avrebbe potuto fare bene anche fuori dall'Estonia. Al Liverpool è stato dignitoso, Klopp l'ha messo dentro anche durante partite importanti. Secondo me è un buonissimo colpo per il Cagliari, è intelligente tatticamente, ha una buona progressione palla al piede ed è sicuro. Gervinho? Non lo so di Gervinho, mi sarei tenuto di più un Galano che da anni aspetta la chance di giocare in A. Gervinho sembrerebbe che siano due anni e mezzo che ha smesso di giocare in Cina, in teoria dovrebbe fare la differenza ma ho dei dubbi. Campbell è un giocatore diverso, ha un'altra voglia: potrebbe trovare uno spazio importante in Serie A. Ha la sua esperienza internazionale che potrà servire al Frosinone, che ha fatto un mercato intelligente".