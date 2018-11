RMC SPORT - Palmeri: "Inter, Tonali è il biglietto da visita di Marotta"

L'opinionista di RMC Sport Tancredi Palmeri, intervistato durante il "Live Show", ha parlato così del futuro del talentino del Brescia e della Nazionale Sandro Tonali: "Inter o Juve? Non me la sento di sbilanciarmi. Tonali è il biglietto da visita di Marotta. È inutile nascondere che i tifosi interisti non siano esattamente entusiasti dell'arrivo di Marotta, poi però le cose cambiano con quello che uno fa. Nella Juve Marotta agiva sul mercato italiano concentrandosi proprio sui giovani. Tonali sarebbe quindi terreno di Marotta, se dovesse riuscire a presentarsi con questo colpo sarebbe sicuramente un ottimo punto di partenza".

Ascolta l'intervista completa di RMC Sport nel podcast in calce