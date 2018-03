RMC SPORT - Palmeri: "La FIGC vuole puntare su Di Biagio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport a Live Show ha parlato così partendo dalle amichevoli dell'Italia: "Sono umanamente combattuto perché mai uno tiferebbe contro l'Italia però secondo me la FIGC sta lavorando per far considerare Di Biagio come ct. Se in queste due amichevoli l'Italia farà bella figura lui sarà confermato come commissario tecnico dell'Italia. Dunque credo che lui lavorerà sul breve per ottenere una riconferma e invece bisognerebbe puntare ad un progetto di lungo raggio".

La scelta di un big in panchina non è stata fatta in tante altre nazioni, forse si sta cercando in casa di creare un allenatore proprio?

"Non sono sicuro che si stia lavorando sul grande nome. Il grande budget tanto sbandierato per un allenatore è uno stipendio minimo. Conte lo vedo al PSG mentre Ancelotti in Premier League quindi non vedo questi grandi nomi per la panchina dell'Italia. Detto questo aggiungo che Di Biagio non ha esperienza per poter essere il commissario tecnico, non può avere le spalle larghe. Credo che la FIGC voglia puntare su Di Biagio perché altri allenatori semplicemente costano troppo".