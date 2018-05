RMC SPORT - Palmeri: "Mancini ha fatto bene ovunque è stato"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato anche della presentazione di Roberto Mancini, nuovo c.t. dell’Italia: “Mi è sembrato molto rilassato e consapevole della situazione. Balotelli? Giusto che torni ma non si riparte da lui ma anche con lui. Nella terza partita di Mancini, quella contro l’Olanda, dopo alcuni giorni di lavoro insieme, voglio vedere che gioco proporrà l’Italia. Mancini soffre di critiche ingiustificate. Ovunque è andato Mancini ha fatto ciò che poteva, mantenendo sempre un livello alto. Questo Mancini lo paragono a quello della seconda avventura all’Inter. Non è vero che le squadre di Mancini giocano male”.

Mancini è sempre stata la prima scelta della Federazione?

“Mancini non è mai stata la prima scelta. Ancelotti e Conte non sono mai stati delle possibilità concrete anche perché hanno ingaggi fuori dalla portata della Federazione. Malagò ha un rapporto personale con Mancini e probabilmente si è arrivati a lui ma è stato la quarta scelta. Conte è stata un'opzione subito vanificata, per Ancelotti si è provato senza successo mentre Di Biagio ci si è resi conto che non poteva essere possibile e così si è andati su Mancini”.