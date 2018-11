RMC SPORT - Palmeri: "Portogallo superiore, oggi è mancato solo il gol"

Il commento dell'opinionista Tancredi Palmeri dopo lo 0-0 dell'Italia contro il Portogallo: "Peccato ma oggi è mancato soltanto il gol, non per mettere in croce Immobile. Abbiamo giocato alla pari contro i Campioni d'Europa, che sanno difendersi bene e lo hanno fatto per 80 minuti stando in campo con il 4-5-1. Sull'aspetto di gioco non si può rimproverare nulla alla Nazionale, che nell'ultimo terzo di gara fisicamente è crollata. I portoghesi, al momento, sono a un livello superiore. Sono in completa fiducia ma nonostante ciò 180' ci hanno segnato solo un gol".

Come si risolve il problema dell'attaccante?

"Ci sono soluzioni alternative. La prima l'abbiamo vista con la Polonia, con Insigne falso nove. Poi ci sono altri attaccanti come Belotti, anche se non sta vivendo un periodo positivissimo. Immobile? È da un po' che si vede il suo litigio psicologico con la maglia azzurra e forse credo sia inutile continuare ad insistere".

Anche Insigne fatica con la Nazionale...

"Insigne ha giocato molto meno da titolare rispetto a Immobile. Oggi ha giocato esterno e lo abbiamo visto arretrare sulla trequarti per creare il dialogo. Se gli chiediamo di segnare, bisogna metterlo come falso centravanti, dispiace non averlo visto lì oggi".

Su Mancini:

"La strada è spianata, dobbiamo ricordarci come eravamo un anno fa. L'unica cosa che si può imputare a Mancini è il numero eccessivo di esperimenti fatti a settembre, nelle due gare d'andata. Ma sono tappe da percorrere per risalire. Già il fatto di non essere retrocessi e di essere testa di serie è positivo".