RMC SPORT - Palmeri: "Real Madrid, Carvajal andava espulso"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show serale ha commentato così il primo tempo della semifinale di Champions tra Bayern Monaco e Real Madrid: "Risultato strano, mi verrebbe da dire bugiardo anche se il Real ci ha abituato ad essere sornione in questa maniera e poi a venirne fuori. Veramente un Bayern coriaceo, anche oltre gli ostacoli perché si è già giocato due sostituzioni dopo 33 minuti, di cui una delle due, Robben, quando già doveva fare a meno di Alaba".

Ormai una costante del Real di Zidane è quella di avere cinismo

"Va bene il cinismo ma così è troppo. Oggi non ha provato nemmeno a fare la partita. Non che il Bayern fino al gol avesse avuto troppe occasioni, però prendete sempre in considerazione quali erano le condizioni. Erano senza il regista difensivo e hanno perso l'uomo di talento, Robben, che è quello che crea le occasioni. Nonostante questo ci hanno provato. Secondo me c'è un uomo che non dovrebbe più essere in campo, perché meritava almeno due ammonizioni, ovvero Carvajal. Onestamente è difficile dire al Bayern che avrebbe potuto fare di più. E' frustrante per gli avversari affrontare un Real Madrid così".

Cristiano Ronaldo è sembrato fuori dall'azione del Real Madrid. Zidane cosa può cambiare per accendere il portoghese?

"Io non credo che a questo punto cambi nulla, perché quando ti torvi 1-1 in una condizione del genere perché dovresti andare a toccare gli equilibri. Bisogna considerare che Cristiano Ronaldo è accanto ad Isco e Lucas Vázquez, che teoricamente dovrebbero mettere più palle, però non ha Benzema che gli apre la difesa a sportellate. Questo gol ha cambiato tutto. Poco fa Zidane avrebbe dovuto cercare dei correttivi, invece adesso non c'è bisogno di farli perché loro hanno la pressione di doversi scoprire di più e a quel punto puoi sfruttare anche meglio Lucas Vázquez ed Isco, soprattutto il primo che non ha fatto tantissimo finora".

Negli ultimi anni gli episodi sembrano non voltare mai le spalle al Real Madrid

"Oggi l'arbitraggio finora è stato veramente discutibile, perché io ho visto dei falli al contrario assegnati contro il Bayern. E' strano, vediamo come andrà nel corso della partita. Credo che gli Juventini avranno altro fiato per dare voce alle loro proteste, anche se è una situazione di tipo differente. Tutto va nel senso del Real Madrid, ma è vero che poi devi avere anche la classe per sfruttarlo, perché Marcelo poi ha la classe di tirare fuori una conclusione come quella che ha portato al gol. E come lui anche altri 5 o 6 nei titolari del Real".