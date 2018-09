RMC SPORT - Palmeri: "San Siro commovente. Fiorentina remissiva"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, nel corso del 'Live Show' ha commentato il primo tempo di Inter-Fiorentina, terminato 1-0:

"È quasi commovente l'entusiasmo che c'è intorno all'Inter. Non c'è un Ronaldo che attrae gli spettatori, è soltanto una questione di fede. In Italia non c'è nulla di paragonabile. La fase difensiva dei nerazzurri va bene, si basa su ottime qualità dei singoli: forse di meglio c'è solo la Juventus. Il centrocampo sta cominciando a girare: è incredibile come la vittoria contro il Tottenham abbia sbloccato la squadra. Oggi c'è connessione tra centrocampo e attacco, cosa che era sempre mancata in queste prime partite".

Sul primo tempo della Fiorentina...

"Mi sta deludendo. Mi è sembrata remissiva dal punto di vista del gioco, sarebbe strano vederla così per novanta minuti. Veretout è troppo solo dietro, gli intermedi rimangono troppo alti rispetto al francese e quindi la squadra non riesce mai a costruire. I campo i giocatori sono divisi in due".

La FIFA ha premiato Salah per il miglior gol dell'anno...

"Il premio sarebbe dovuto andare a Bale, che ha fatto gol in rovesciata in finale con un coefficiente di difficoltà maggiore rispetto a Ronaldo, che ha avuto più tempo di coordinarsi e più spazio per saltare in area. Salah aveva dietro a sè tutto l'Africa e la nazione araba, è la prima volta che questa terra era rappresentata a questi livelli".