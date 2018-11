RMC SPORT - Palombi: "Lazio, il Milan per la svolta. Milinkovic tornerà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In diretta e in esclusiva su RMC Sport, durante la trasmissione 'Avanti Lazio', è intervenuto Simone Palombi, attaccante biancoceleste in prestito al Lecce e autore già di 7 gol in questo inizio di stagione:

Che atmosfera si respira nello spogliatoio del Lecce?

"Stiamo attraversando un periodo più che positivo. I risultati stanno arrivando anche sotto il profilo del gioco. Dobbiamo migliorare nella gestione delle partite ma siamo consapevoli di essere una grande squadra, possiamo fare bene. A livello personale sono molto contento di questo inizio di stagione, sono contentissimo di come ho approcciato la B".

Sei pronto per fare il salto?

"Adesso penso solo a maturare sotto il profilo tecnico, tattico e caratteriale. Poi a fine anno i numeri e le prestazioni che avrò fatto diranno se sono pronto".

Ti senti ancora con qualche tuo ex compagno?

"Mi sento costantemente con tutti. Con Murgia, Crecco e tanti altri amici. Quel gruppo della Primavera ha fatto la storia della Lazio, sono felice di aver fatto parte di quella squadra. Il gol di Catadi contro la Spal? L'ho visto in diretta e mi sono emozionato. È un grande giocatore e sono convinto che riuscirà a far vedere tutte le sue qualità. Se lo merita".

Un commento sul rendimento della Lazio?

"È stato un avvio di stagione particolare. Il lavoro di Inzaghi si sta vedendo sotto tutti i punti di vista. Il mister riesce a far sentire tutti importanti, non guarda in faccia nessuno e questo è un aspetto positivo della sua gestione. Faccio un in bocca al lupo a lui e a tutto il suo staff, siamo cresciuti tutti insieme. Spero che quest'anno la Lazio centri la qualificazione in Champions".

Su Milinkovic:

"Stiamo parlando di un fenomeno, un fuoriclasse, un giocatore di un'altra categoria. È stratosferico. Ho avuto la fortuna di giocarci insieme e può capitare a un ragazzo della sua età di passare dei momenti no, ricordiamoci che è solo un classe '95. Gli auguro di ritrovare la serenità e la tranquillità giusta: potrà fare la differenza in questa Lazio. Lui è un ragazzo molto umile, un professionista serio e si allena sempre al massimo ogni giorno".

La Lazio non riesce vincere contro le big e al rientro dalla sosta all'Olimpico arriverà il Milan...

"Sì sono mancate le vittorie contro le grandi. La rosa della Lazio non è inferiore a quella delle altre, quindi penso che sia soltanto un blocco mentale. Spero che una vittoria contro il Milan domenica prossima possa cambiare la stagione biancoceleste".

Sul nuovo percorso dell'Italia post eliminazione dal Mondiale...

"I primi risultati si stanno vedendo, abbiamo fatto dei passi avanti. C'è la speranza che i giovani possano fare la differenza. C'è ancora tanto da lavorare, sopratutto sul coraggio nel far giocare i ragazzi in Serie A. Il segnale della convocazione di Tonali? Lo affronterò tra tre settimane contro il Brescia ma lo conosco già, è molto promettente e sicuramente dirà la sua in Nazionale maggiore".

Sull'aggressione all'arbitro a Roma lo scorso week-end:

"È un episodio che non si dovrebbe mai vedere. Bisogna riflettere, questi gesti sono il male del calcio".