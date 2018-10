RMC SPORT - Paolillo: "Vedo bene Higuain, spero in Icardi per il derby"

© foto di Federico Gaetano

Gonzalo Higuain o Mauro Icardi? Il derby di Milano metterà di fronte l'attaccante del Milan e quello dell'Inter, mentre l'ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo ha parlato delle punte argentine che si affronteranno domenica. "Derby deciso da uno dei due? Sì, perché sono due giocatori che possono risolvere la partita. Possono cambiare la partita anche se giocano in maniera diversa. Higuain ultimamente lo vedo molto bene e lo dico da interista. Dipenderà da quanta attenzione saprà fare la difesa dell'Inter, perché non si potrà concedere nulla. Icardi spero che venga servito al meglio e che sappia giocare anche per la squadra", ha detto.