RMC SPORT - Paolino (Premium): "Allegri vuole garanzie sul mercato"

Dal Media Centre di Vinovo, verso Juventus-Sampdoria.

Nell'immediato post della conferenza di Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Sampdoria, il giornalista di Premium Sport, Antonio Paolino, ha commentato ai microfoni di RMC Sport le parole del tecnico bianconero. Legate, inevitabilmente, al post partita di Real Madrid-Juventus: "Devo fare i complimenti ad Allegri per come abbia gestito la situazione di difficoltà nel post gara di Madrid. E anche oggi, presentando Juve-Atalanta, nel mettere in evidenza le qualità della squadra, che deve certamente mantenere quei livelli visti al Bernabeu".

Sono due i passaggi cruciali della conferenza odierna. "Il primo riguarda le parole di Buffon. Mi ha fatto piacere la difesa dell'allenatore bianconero nei confronti del suo portiere, che certamente si è lasciato andare davanti ai microfoni nel post gara di Real-Juve. Esattamente come Allegri, anche io sfido chiunque a non arrabbiarsi in quel modo. Per chi non ama la Juve, e non ama Buffon, e magari è seduto in poltrona… è facile trovare il pelo nell'uovo. Il secondo punto riguarda invece il futuro del tecnico livornese, di cui egli stesso ha parlato: c'è un contratto in essere e gli stimoli raddoppiano dopo partite del genere. Ora siamo di fronte a un bivio. Ci sono le motivazioni, è vero, ma è altrettanto vero che le parti, l'allenatore e società, non si siano ancora incontrate. Ho colto un messaggio: Allegri vuole sedersi a tavolino e capire quali siano i giocatori sacrificabili, eventualmente, e quali potrebbero arriveranno dal mercato".

La Juve ora si rituffa nel campionato contro la Sampdoria. Che reazione c'è da attendersi? "Mi aspetto una buona Juventus, considerando i livelli di stanchezza attuali. La rabbia dei mancati supplementari potrà uscire domani in campo contro la Samp, come in tutte le restanti partite da qui alla fine della stagione compreso il big match contro il Napoli della prossima settimana" l'analisi del cronista.