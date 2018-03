RMC SPORT - Paolo Rossi: "La Juve in 180' se la può giocare con il Real"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Rossi, ex giocatore, ai microfoni di RMC Sport a margine della festa per i 116 anni del Vicenza ha parlato delle sue stagioni come calciatore della squadra veneta: "Quegli anni sono stati fantastici, era un calcio diverso. Abbiamo trovato una situazione straordinaria, forse neanche cercata, perché ci sono delle squadre costruite per raggiungere dei traguardi, poi ci sono altre squadre che le metti insieme, si assemblano e diventano una cosa magica. Quel Vicenza è stato così. Sono diventato centravanti a Vicenza improvvisamente senza aver ricoperto prima quel ruolo. Nelle prime due partite ero un po' spaesato e poi è andata benissimo".

Nella lotta per lo Scudetto la Juventus è ancora avanti?

"Io la vede un pizzico avanti, però sono sempre li, è tutto il campionato che sono li. Io penso che probabilmente fino alla scontro diretto se la giocheranno"

Hai la sensazione che la Juve giochi un po' come il freno a mano in campionato perché c'è la voglia fortissima di raggiungere la Champions?

"Tutte le partite non si possono vincere. Avevano vinto 12 gare di fila. Umanamente non è possibile vincerle tutte. Abbiamo capito che anche la Juventus è umana, ogni tanto scende in terra e pareggia. Per fortuna è così. La Juventus è una squadra molto pragmatica, cinica, è una squadra che ha vinto 6 campionati".



In Champions il Real Madrid è un avversario proibitivo?

"No. È difficile, sarà complicata perché è una delle migliori squadre al mondo, ma su due partite la Juve ha più possibilità. La squadra di Allegri ha già eliminato il Real Madrid anche negli anni passati, quindi in 180 minuti se la può giocare".