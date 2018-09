RMC SPORT - Paratici: "Difficile paragoni tra Juve. Pogba? È dello United"

Fonte: Dall'inviato Pietro Mazzara

Vincitore del Premio Coppa d'Oro, Fabio Paratici ha rilasciato un'intervista toccando più punti della Juventus attuale: "Non è solo il frutto del mercato, ma del lavoro di questa grande società. Siamo da 7-8 anni tutti insieme, ci sono persone di grandissimo valore, il presidente è numero uno dell'ECA, Marotta ha ricevuto il premio come dirigente dell'anno, Pavel sta diventando un grande manager, c'è un grande lavoro di molte persone se siamo riusciti a fare ciò che abbiamo creato nel corso degli anni, questa stagione è iniziata nel migliore dei modi".

Su Cristiano Ronaldo. "L'intuizione non è venuta solo da me, ma anche a Pavel, Marotta, poi dalla disponibilità del presidente e di Allegri che ne ha caldeggiato l'arrivo. Poi l'integrazione di Cristiano è stata semplice perché è un grande campione, lui lo è dentro e fuori dal campo. È stato molto semplice".

Su Dybala. "Il gol è importante, ma è un grande giocatore, lo ha dimostrato in tutti questi anni. Non poteva essersi dimenticato come si giocava. Ha fatto delle ottime prestazioni, esternamente si guarda solo al gol, invece noi notiamo anche come si comporta con i compagni, con la squadra".

Sulla Juventus più forte degli ultimi otto anni. "È difficile fare paragoni con le altre squadre che abbiamo avuto. Ci sono sempre stati grandi calciatori, da Buffon a Pirlo, Tevez, Dani Alves, Pogba, Vidal. Sicuramente siano molto competitivi".

Su Pogba. "È un giocatore del Manchester United, finché lo è meglio non parlare di altri calciatori".

Sul Piacenza. "Sono tifoso, mi fa piacere abbia iniziato bene. Non posso dare giudizi perché non ho visto le partite, so che hanno allestito una rosa competitiva. Faccio in bocca al lupo per il campionato. Mi fa sempre piacere tornare a Piacenza, in questa occasione ancora di più, ringrazio per questo premio che devo condividere con i miei colleghi alla Juventus".

Sull'anti-Juve. "È molto presto, sei giornate sono poche. Qualcuno è partito bene, altri hanno bisogno di rodaggio. Le grandi sono quelle, Napoli, Inter, Milan, tutti organici competitivi che faranno il campionato fino in fondo".

Sul piacentino Fagioli. "Dipenderà soprattutto da lui, è difficile fare previsioni ora su un ragazzo di 17 anni a cui non dobbiamo mettere pressione. Sa come comportarsi in gruppo, pure importante come la Juve".