Fonte: Pietro Mazzara

Ai microfoni di RMC Sport, direttamente dalla mixed zone del Meazza, al termine di Milan-Parma ha parlato Daniele Faggiano, direttore sportivo dei ducali: D'Aversa? Ce l'ho da due anni, non lo sto scoprendo ora, il lavoro paga sempre. Bastoni? E' stato sfortunato, rivedetelo. Non mi sembra non sia una cosa esagerata da rigore, rivedetelo. Poi prima c'era fallo su Scozzarella".