RMC SPORT - Parolo: "Episodi contrari. Cresciuti nella ripresa"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo, centrocampista della Nazionale italiana e della Lazio, ha parlato dopo il ko in amichevole contro l'Argentina a Manchester. Ecco quanto raccolto dai nostri microfoni: "Si è ripartiti con la voglia di portare qualcosa di nuovo, un po' di entusiasmo. Oggi abbiamo affrontato un avversario difficile e abbiamo fatto abbastanza bene, ma gli episodi ci hanno condannato. E' un periodo così. Dobbiamo continuare a compattarci per integrarsi al meglio fra i giovani che arrivano e i vecchi. Il primo tempo oggi ci è servito per capirci, per prendere le misure e i meccanismi. Nella ripresa abbiamo fatto meglio tanto da avere qualche occasione per passare in vantaggio, ma l'Argentina è stata brava a colpirci in contropiede"