RMC SPORT - Pasqualin: "10 e lode a Juve, 9 all'Inter, bene la Roma"

Luca Pasqualin, agente, è intervenuto nel corso della trasmissione 'A Tutto Mercato', in onda sulle frequenze di RMC Sport: "Voti massimi per la Juventus che ha regalato ai tifosi una linfa che non si vedeva da tempi, le do un 10 con lode. Nove all'Inter, che ha costruito un grande centrocampo. Il Milan merita un voto comunque alto perché si è mosso tanto, regalando qualche colpo più alternativo e meno roboante. Voto alto anche per la Roma, che ha fatto una rivoluzione calibrata. 8 anche per i giallorossi".

Quale sarà la sorpresa del campionato? "Tutto quello che non è Juve. Chiunque ci darà un po' di lotta sarà la vera sorpresa del campionato".

Il giocatore da cui ti aspetti di più? "Nainggolan all'Inter, se riposizionato bene, può ritornare tra i primi cinque centrocampista al mondo".

