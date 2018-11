RMC SPORT - Pasqualin: "Nuovo Pirlo è Tonali, il nuovo Del Piero non c'è"

Claudio Pasuqalin, noto avvocato, a RMC Sport Live Show ha analizzato tanti temi: "Credo che oggi la classifica rispecchi quello che ha detto il campo, forse la Roma poteva avere qualcosa in più. Non mi sembra ci siano situazioni clamorose. Sottolineo che stanno facendo un buon campionato squadre come il Sassuolo o la Fiorentina. Dal punto di vista delle individualità ci sono dei giocatori bravi che devono farsi largo tra la moltitudine di giocatori stranieri. Sono gli stessi che Mancini poi ripropone in Nazionale. A me piace molto Berardi".

Il nuovo Del Piero?

"Difficile mentre il nuovo Pirlo abbiamo cominciato ad intravederlo visto che Tonali somiglia molto al regista anche per le movenze che ha. All'orizzonte invece il nuovo Del Piero non si vede".

Da dove si deve ripartire per sistemare il calcio?

"Speriamo dal nuovo presidente federale perché la politica sportiva si fa in Federazione. L'augurio è che il caos che ancora oggi stiamo registrando possa presto migliorare. Ancora non si parla di una riforma dei format perché in Italia ci sono troppe squadre e la Serie A a 18 squadre sarebbe l'ideale".

C'è stata anche la riforma del calciomercato, che ne pensa?

"Si stava meglio quando si stava peggio. Una volta il calciomercato era due settimane a luglio e le squadre partivano per il ritiro già pronte e formate. La settimana di riparazione allora era a novembre ed era sufficiente. Non capisco questo mercato estenuante che c'è ora anche alla luce dei colpi che vengono fatti. Io non farei il mercato di gennaio e riproporrei la settimana di gennaio".