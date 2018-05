RMC SPORT - Pazienza: “Napoli, rilancio senza Sarri possibile con investimenti”

© foto di Federico Gaetano

Marek Hamsik fa tremare il Napoli. Il capitano azzurro, dopo essere partito per la Slovacchia, ha ammesso che potrebbe salutare definitivamente la piazza partenopea ma anche la Serie A. Anche il tecnico Maurizio Sarri potrebbe salutare, dopo gli addii già certi di Pepe Reina e Christian Maggio. Attraverso RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, l'ex centrocampista azzurro Michele Pazienza ha così commentato il momento del club campano (Clicca qui per leggere l'intervista integrale). . “Come rilanciare il progetto Napoli se Sarri dovesse salutare? Credevo che l'allenatore potesse restare, soprattutto dopo le notizie della scorsa settimana. Il Napoli, per crescere, aveva bisogno della conferma di Sarri con l'aggiunta di calciatori per completare la rosa e in grado di far rifiatare i titolarissimi quando necessario. Con la perdita di Sarri, di Reina e di qualche altra pedina, dispiace dirlo ma la vedo dura se non con un intervento massiccio dal punto di vista economico. Questo, tra l'altro, non garantirebbe una crescita costante come negli ultimi anni”, ha detto.