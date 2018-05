RMC SPORT - Pazienza: "Costa giocatore che ha il cambio di passo"

© foto di Federico De Luca

Michele Pazienza ha parlato ai microfoni di RMC Sport di Juve-Bologna e dell'impatto di Douglas Costa: "Non è la prima volta che cambia tutto. E' quel giocatore che ha il cambio di passo, ha la giocata. In passato è stato capace di riprendere partite importante con la sua capacità di saltare l'uomo. La Juve ne ha in campo di giocatori che hanno la capacità di trovare la giocata da campioni. E' chiaro che poi puoi incappare in giornate dove hai meno fortuna e quindi c'è bisogno di alzare i ritmi".

