RMC SPORT - Pazienza: "Napoli, si respira una maggiore autostima"

L’ex centrocampista del Napoli Michele Pazienza ha parlato ai microfoni di RMC Sport della formazione azzurra: “Sicuramente ripetere ciò che di buono ha fatto l’anno scorso. E’ chiaro che i tifosi si aspettano quel colpo in più. Io credo che all’interno della propria squadra sia l’allenatore che la società abbiano fatto delle valutazioni e hanno ritenuto opportuno non inserire giocatori nella rosa attuale”.

Il pragmatismo di Ancelotti il quid in più?

“Anche leggendo le prime dichiarazioni fino ad arrivare all’inizio del campionato, si respira l’aria di una maggiore autostima. Facendo così hai a disposizione una rosa più numerosa rispetto l’anno scorso e poi aumentare l’autostima vuol dire che i giocatori riescono a dare quel qualcosa in più”.

Hamsik centrale di centrocampo?

“Rispondo semplicemente con delle considerazioni che ha fatto in precedenza. Hamsik ha qualità tecnico-tattiche importanti però in quel ruolo lo vedo forzato. Nel senso che Marek ha caratteristiche ben precise che pochi giocatori in Italia hanno. Grazie alle sue capacità riesce ad adattarsi anche in quel ruolo però l’Hamsik più forte lo vedo sulle linea dei trequartisti”.

