RMC SPORT - Pellegrini: "La mia Inter? Molto più forte di quanto ha vinto"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della festa per i 110 anni del club nerazzurro: "I più grandi dell'Inter? Mattheus senza dimenticare quelli che sono cresciuti nell'Inter come Beppe Bergomi. Chi avrei voluto nella mia Inter dei giocatori attuali? Sono epoche diverse, è difficile fare dei confronti. Le mie squadre forse hanno vinto meno di quello che mi aspettavo. Tornare alla guida dell'Inter? Ora ci sono i cinesi, c'è Steven presente. Nel futuro potrebbe starci, ma non è facile in Italia rispetto ad altri Paesi come la Spagna. Di certo non si può dire di no, è impossibile. Obiettivo Champions? Io penso di sì. È un grande allenatore, preparato, che sa motivare e che ha molta fiducia degli interisti. L'Inter dei record? Forse una delle Inter più grandi che ha vinto troppo poco rispetto alle sue potenzialità. C'è stato un altro scudetto, ma non c’era la VAR".