RMC SPORT - Pepe: "La Juventus continuerà a vincere ancora"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Pepe, ex giocatore della Juventus, presente alla XV edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "I sette Scudetti consecutivi della Juventus non mi stupiscono e penso che anche nei prossimi anni i bianconeri continueranno a vincere. Il Napoli ha fatto benissimo nella stagione che si è appena conclusa ma nonostante questo non è riuscita a battere la Juve. Douglas Costa? È un giocatore di un'altra categoria, ti fa giocare in 13 contro 11. Il prossimo anno la griglia di partenza è ancora fatta dalla Juve, il Napoli e la Roma ai primi tre posti ma penso che Inter e Milan possano migliorare. Come può migliorare la Juventus? Vincere aiuta a essere sempre più forti".