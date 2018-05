Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Genoa Mattia Perin, intervistato da RMC Sport alla "Festa dello Sport" al Porto Antico di Genova, ha parlato così: "Partita del cuore a Genova? È un piacere essere solidali, la vendita dei biglietti sta andando bene. Ci auguriamo di riempire Marassi. Buffon? Non ha detto che darà l'addio al calcio, la decisione sul futuro spetta solo a lui e nessuno deve metterci bocca. Io non sono il suo erede, spero di lottare per vestire la maglia della Nazionale. Ci sono tanti portieri forti insieme a me, ma la competizione interna ci farà migliorare tutti. Spero di aver fatto un buon campionato per meritare la convocazione di Mancini. Se sarò convocato, cercherò di ritagliarmi il mio spazio negli allenamenti".