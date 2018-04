RMC SPORT - Pomes: "Martinez è l'attaccante più forte dell'Argentina"

Luis Pomes, procuratore argentino, a RMC Sport Live Show ha parlato proprio delle tematiche più calde che riguardano proprio il Sudamerica: “In Argentina siamo più felici se Messi è uscito con il Barcellona così gioca meno in vista del Mondiale”.

Può cambiare qualcosa in chiave Mondiale? E’ il giocatore più atteso ma ha sempre steccato con la Nazionale. E’ l’ultima occasione in Russia?

“Nel calcio di oggi non è più una questione di un singolo giocatore. Nell’Argentina di adesso Messi è il più fprte ma poi ce ne sono altri 10 che giocano con lui e incidono sui risultai”

Dybala e Icardi, secondo te chi può essere convocato per i Mondiali?

“In questo momento Dybala è sul podio tra i top giocatori dell’Argentina. Non è importante che giochi nello stesso ruolo di Messi perché è un giocatore decisivo, sa spaccare le partite e in questo è simile proprio a Messi”.

In Italia si sta parlando molto di Pavon del Boca Juniors, è pronto per la Serie A? E quanto vale?

“Secondo me Pavon può giocare in ogni squadra del mondo. E’ maturato tantissimo negli ultimi mesi ed ha un livello altissimo che gli permette di giocare davvero ovunque nel mondo. Ha una clausola rescissoria da circa 30 milioni di euro ma per me può essere ceduto anche per meno”.

L’Inter ha acquistato Lautaro Martinez è davvero l’alter ego di Icardi?

“E’ un giocatore con una mentalità solida, vuole vincere sempre. Non ricordo giocatori come lui nel recente passato dell’Argentina, è fortissimo. E’ un top player, paragonabile tranquillamente a Higuain, Icardi o Dybala. Per me è fortissimo, non ci sono dubbi. Complementare con Icardi? Due grandi giocatori come Martinez e Icardi possano giocare insieme senza problemi. Martinez può giocare come seconda punta ma il suo ruolo naturale è il centravanti vero”.