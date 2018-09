RMC SPORT - Ponciroli: "Di Fra, l'esonero una follia. Dubbi sull'Inter"

Durante il corso del 'Live Show' di RMC Sport, è intervenuto Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000.

Su Inter-Fiorentina:

"Partita godibile, bella, con due squadre che stanno cercando di fare calcio. Mi sto divertendo. Non dobbiamo cadere nell'errore di pensare che l'età possa influire nel calcio: la Fiorentina è la squadra più giovane del campionato ma può ambire in un posto in Europa. È una bella squadra".

Ti convince Veretout regista?

"Al momento non molto, ma è un giocatore che ha molta qualità e può ricoprire più ruoli. È chiaro che uno come lui dovrebbe stare più vicino la porta, anche se la Fiorentina ha tanti giocatori offensivi".

La formazione dell'Inter di stasera è quella titolare?

"Ho ancora dei dubbi, voglio capire Keita che ruolo possa ricoprire per esempio. Qualche situazione ancora non mi è chiara, ma la formazione di stasera si avvicina molto a quella ideale, forse ballano un paio di elementi".

Sul momento della Roma:

"L'eventuale esonero di Di Francesco sarebbe una follia: è un grandissimo allenatore, purtroppo la piazza di Roma è complitata ma lui lo sapeva. La società deve fare scudo e deve difendere tanto l'allenatore quanto il progetto di Monchi, che ha fatto un mercato eccellente anche se i giovani al momento non stanno facendo la differenza. Non mi sono piaciute le dichiarazioni di Pallotta, non credo molto in lui".