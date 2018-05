RMC SPORT - Ponciroli: "Karius si ritirerà a 24 anni"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l’opinionista Xavier Jacobelli che ha così analizzato la finalissima di Champions League vinta dal Real Madrid contro il Liverpool: “Una grande squadra ha bisogno di un grande portiere, non è la prima volta che il Liverpool manifesta questa...

AJ Fano, idea Merlin come ds. C'è anche l'Alessandria

Paganese, una salvezza da conquistare per far 13

Bassano, sfida al SudTirol per l'ex Prato Bonetto

Serie C, si salva la Paganese. Retrocede il Racing Fondi

Bisceglie, si valuta il profilo di Ginestra per la panchina

Serie C, Vicenza e Cuneo si salvano. In D Santarcangelo e Gavorrano

Supercoppa Serie C, il Padova vince a Lecce e si prende la Coppa

Giana Erminio, rinnovo biennale per Capano

Lucchese, Aglietti il favorito per la panchina rossonera

Lecce, vicino l'accordo per l'ingaggio di Martiniello della Cavese

Pres. Ravenna: "Possiamo dire la nostra in questo campionato"

Arezzo, società a lavoro per trattenere i pezzi da novanta

Catanzaro, manca solo l'ufficialità per l'approdo di Auteri

Racing Fondi, Luiso: "Il rammarico è grande, ma ho dato tutto me stesso"

Ds Monza: "Nessun contatto con il Pescara per D'Errico"

Altre notizie Serie C

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l’opinionista Fabrizio Ponciroli che ha così commentato il secondo tempo della finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool, soffermandosi in particolare sulla partitaccia di Loris Karius: “Karius? Si ritira a 24 anni… Penso che la sua carriera sia finita stasera. È un 930, ha giocato qualche anno a buon livello e ora basta. Mi ha fatto quasi tenerezza, poverino. Si sapeva già prima che era il punto debole del Liverpool, ora ne siamo certi”.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy