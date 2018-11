RMC SPORT - Ponciroli: "Lautaro non può essere il vice Icardi"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato così: “Lautaro Martinez? Me ne hanno sempre parlato bene ma ho un dubbio: per quanto accetterà questa situazione? E' uno che dovrebbe già avere spazio e giocare molte partite ma non può giocare con Icardi. Quindi godiamocelo in queste partite ma non può essere il vice Icardi perché è un grande giocatore. Ha fatto un gran bel gol. Merita molto più minutaggio".