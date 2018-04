RMC SPORT - Ponciroli: "Roma, Bayern in semifinale. Poi vendetta coi Reds"

Durante il suo intervento su RMC Sport Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha commentato così i sorteggi di Champions che si svolgeranno domani: "Tolto il Real Madrid quale la squadra migliore per la Roma? Io ho un sogno, Bayern monaco in semifinale e vendetta nella finalissima con il Liverpool. Sono convinto che il Real andrebbe in grossa difficoltà con la formazione di Klopp, perché non sono pronti ad affrontare una squadra che in contropiede ti massacra. Mi auguro che il sorteggio ci dia nuovamente un po' di sorriso dopo quello che è accaduto alla Juventus e che ci regali Roma-Bayern, perché i tedeschi sono una squadra solida ed esperta ma Di Francesco può metterla in grossa difficoltà. Dall'altra parte invece il Livepool contro il Real Madrid, con i Reds che eliminano gli spagnoli".

In Europa League Milinkovic-Savic sostituito contro il Salisburgo. Come valuti la sua partita? Non sembra stia vivendo un periodo brillante

"Dal punto di vista fisico sembra sempre un po' in ritardo sulla giocata. Resta sempre un giocatore fondamentale perché ha una fisicità fuori dalla norma, però obiettivamente non è il giocatore che abbiamo visto per tanti mesi".