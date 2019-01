RMC SPORT - Protti: "Spero che il 2019 porti la salvezza al Livorno"

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante anche del Livorno e oggi club manager della squadra amaranto, Igor Protti, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi: "Livorno? Abbiamo fatto punti nelle ultime gare dell'anno e adesso la squadra è in una posizione meno complicata. C'è più fiducia nel futuro. Lascio volentieri alle spalle il 2018 che ha visto pochissime vittorie da parte del Livorno. Spero che il nuovo anno ci possa portare una salvezza per noi fondamentale".

Come sta la squadra e come sta l'ambiente con la società che sarà venduta?

"Ci ritroveremo domani dopo i giorni di vacanza. Ci siamo tutti rilassati anche se seguiamo le notizie sulla possibile cessione. Noi però non ci possiamo distrarre e dobbiamo rimanere concentrati sul nostro lavoro, quello sul campo. Noi non dobbiamo essere condizionati".

Faresti lo scambio tra Higuain e Morata?

"Sarri ha avuto Higuain a Napoli e sa cosa gli può dare. Magari se ci fosse uno scambio nessuno sarebbe dispiaciuto. L'operazione potrebbe anche andare a buon fine. Io però non mi priverei di Higuain che sicuramente ha fatto meno di quanto ci si aspettava però non dimentichiamoci che è uno dei centravanti più forti del mondo. Ha subito molto il rigore sbagliato contro la Juventus, teneva molto a quella gara. Ma dal punto di vista realizzativo Higuain è una garanzia".

Cosa pensi invece di Piatek?

"Dobbiamo fare i complimenti a chi l'ha preso perché ha fatto un girone di andata straordinario. Ha segnato tanto e con una frequenza clamorosa, segna praticamente sempre. Quando un giocatore si impone così è normale che le grandi squadre lo mettano nel mirino. Non so se è già pronto per i top club, io fossi in lui cercherei di chiudere la stagione nel miglior modo possibile al Genoa per poi decidere il futuro in estate".

Kouamé è pronto per il Napoli?

"E' un giocatore importante e se una squadra come il Napoli ha deciso di puntare su di lui è perché sanno quello che prendono. Mi auguro che il Napoli si sia messo come obiettivo quello di vincere l'Europa League che resta una grandissima competizione a livello europeo".

A Napoli stanno preparando l'addio di Mertens a fine stagione?

"Mertens ha fatto cose incredibili da centravanti anche se quest'anno sta facendo più fatica con il ritorno di Milik. Potrebbe anche essere che a fine stagione Mertens possa andar via da Napoli, ma sono situazioni da valutare a fine stagione".

Che pensi della Lazio?

"Stanno portando avanti un discorso chiaro: puntare su giocatori che altri non conoscono e negli anni hanno messo su un impianto che permette di lottare per obiettivi importanti. E' chiaro che arrivare in Champions League non è mai facile perché ci sono avversari molto forti".

Tonali?

"Un giocatore con qualità tecniche importanti e con una personalità fuori dal comune. E' già pronto per il salto in una big, anche perché è già stato chiamato in Nazionale".

Fiorentina, fossi Pjaca resteresti ancora a Firenze oppure proveresti a cambiare aria?

"Se io fossi Pjaca non lascerei Firenze perché è una piazza importantissima e farei di tutto per impormi. Muriel è un giocatore di grande forza e qualità, conosciamo tutti le sue qualità. E' un grande acquisto per la Fiorentina".

Che pensi della stagione e del futuro di Dybala?

"Dybala è un giocatore che dovrebbe far sempre la differenza e non solo una volta ogni tanto. La Juventus ha bisogno di garanzie e se Dybala non riuscisse a dare questa continuità di rendimento allora la Juventus potrebbe fare anche una riflessione a fine stagione".