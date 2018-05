RMC SPORT - Protti: "Spero che Sarri resti per puntare allo scudetto"

© foto di Federico De Luca

Igor Protti, ex attaccante del Napoli, è intervenuto in A Tutto Napoli, trasmissione di RMC Sport: “Quella del Napoli rimane una stagione eccellente perché la squadra di Sarri ha fatto un altro salto di qualità lottando per il titolo quasi fino alla fine. Manca forse un pizzico di abitudine a stare lassù in cima a lottare per lo scudetto. Non è un caso infatti che il Napoli sia andato in difficoltà a Firenze dopo aver vinto in casa della Juventus. Questo è l’ultimo gradino che la squadra deve fare”.

Sarri resterà ancora a Napoli secondo te?

“Credo nei progetti e più si ha la possibilità di portare avanti i rapporti e meglio è ma per farlo ci deve essere una totale fiducia reciproca. Spero ci siano i presupposti per continuare perché se Sarri resta il Napoli può crescere ancora tanto. A Napoli hanno dimostrato di saper fare calcio, è la squadra italiana che è cresciuta di più negli ultimi anni. La società dovrà capire chi è pronto a restare e chi no, ma il Napoli dovrà lottare per lo scudetto anche la prossima stagione”.

Chi vedresti bene sulla panchina del Napoli nel caso in cui Sarri dovesse lasciare?

"Io penso che oggi Conte è l'allenatore con più motivazioni. Lo considero una vera e propria garanzia in panchina".

Cosa pensi di Milik, potrà essere l'attaccante titolare?

"Per mettere in mostra tutte le sue qualità deve trovare continuità di rendimento. Io l'avevo visto giocare tempo fa ed ha delle qualità eccezionali".

La Coppa Italia come la vedi, chi la vincerà?

“E’ una partita molto aperta anche considerando le caratteristiche di Gattuso. Sarà la partita della vita per il Milan mentre la Juventus è la squadra più forte d’Italia. Una partita secca è aperta a qualsiasi risultato”.