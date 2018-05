RMC SPORT - Pruzzo: “Roma non deve cedere, valutazione Icardi è sospesa”

Fonte: dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Si intitola "Per colpa di Zico" il nuovo libro di Leonardo Corsi. Alla presentazione s'è registrata la presenza di Roberto Pruzzo, che ha parlato del mercato della Roma: “C'è la necessità di mettere la rosa a disposizione del mister l'intera rosa, si sta lavorando più veloce rispetto al passato. Si lavora sui giovani, andranno a integrare una rosa già competitiva. Cessioni eccellenti? Non so che mercato farà in uscita, è positivo che la società non sia obbligata a cedere. Gli introiti della Champions spingono a fare un mercato tranquillo, poi con un'offerta importante potrebbe essere ceduta una pedina. Nainggolan o Strootman? Sono da anni a Roma, magari Spalletti pensa a una pedina della Roma. Ma il club giallorosso non è obbligato a cedere. Gap con Juve e Napoli? La Champions ha dimostrato che la squadra è forte, credo che il mercato sia indirizzato a mantenere il livello della scorsa estate aggiungendo giovani già pronti per essere titolari”, ha detto a RMC Sport.

Scambio Icardi-Higuain più 50 milioni alla Juventus? “Mi sembra fuori dal mondo questa operazione, c'è una differenza di sei anni anche se Higuain è ancora di grande livello. Non credo che la Juve possa fare una operazione simile, con 50 milioni di euro puoi acquistare un altro calciatore. La valutazione di Icardi è sospesa, nelle coppe non ha mai fatto nulla e in nazionale non viene convocato”.

Ancelotti al Napoli? “Secondo me ci sarà anche una frenata in uscita, si parlava di qualche cessione eccellente. Con Carletto non c'è questo pericolo, c'è la voglia di accontentare l'allenatore acquistando un paio di grandi calciatori. Jorginho ha la valigia in mano, il nuovo Napoli avrà un paio di grandi campioni”.